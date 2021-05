Os Milwaukee Bucks venceram os Miami Heat por 113-84 e lideram a eliminatória por 3-0, estando a apenas uma vitória das meias-finais da Conferência Este dos play-offs da NBA.

Khris Middleton foi o melhor marcador com 22 pontos, Jrue Holiday apontou um duplo duplo de 19 pontos e 12 assistências e Giannis Antetokounmpo marcou 17 pontos e 17 ressaltos.

Jimmy Butler, com 19 pontos e Bam Adebayo com 17 pontos e 8 ressaltos foram os destaques dos Heat.

Depois de terem começado os play-offs a perder, os Lakers viraram a eliminatória e estão agora com uma vantagem de 2-1 frente aos Phoenis Suns.

No jogo três, a formação de Los Angeles venceu por 109-95, com Anthony Davis em destaque, ao terminar o encontro com um duplo duplo de 34 pontos e 11 ressaltos e LeBron James, que fez 21 pontos, nove assistências e seis ressaltos.

Nos Suns, Deandre Ayton com um duplo duplo de 22 pontos e 11 ressaltos e Devin Booker, com 19 pontos e seis assistências, foram os jogadores em evidência.

O jogo ficou ainda marcado por uma confusão nos instantes finais, com Devin Booker e Jae Crowder a serem expulsos.

Os Denver Nuggets também estão com vantagem de 2-1 frente aos Portland Trail Blazers, após a vitória por 120-115 no jogo três.

Nikola Jokic foi o destaque dos Nuggets com 36 pontos e 11 ressaltos. Nos Blazers, Damian Lillard apontou 37 pontos e fez cinco assistências.