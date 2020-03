Decorria o quarto e último período do encontro entre Barça Basket e Movistar Estudiantes, da liga espanhola de basquetebol, quando Ante Tomic, capitão dos catalães, foi expulso, depois de uma falta técnica.

Num gesto de raiva e frustração, Tomic desfez a camisola enquanto saía de jogo.

O Barça acabou por vencer a partida (67-74) e continua na liderança do campeonato espanhol de basquetebol, com 19 vitórias e quatro derrotas, contra as 18 vitórias e cinco derrotas do Real Madrid, segundo classificado.

Veja aqui o momento: