Os Boston Celtics qualificaram-se na terça-feira para os play-offs da NBA, marcando encontro com os Brooklyn Nets, ao vencerem em casa os Washington Wizards por 118-100.

Jayson Tatum, com uma sensacional exibição, coroada com 50 pontos, mais oito ressaltos e quatro assistências, liderou o conjunto de Brad Stevens, que está a disputar a fase decisiva da época desfalcado do lesionado Jaylen Brown.

Um parcial de 38-26 no terceiro período, fase em que Tatum esteve imparável, com 23 pontos, foi determinante no sucesso dos anfitriões, que contaram ainda com 29 pontos e sete ressaltos de Kemba Walker e 12 e 12 ressaltos do suplente Tristan Thompson.

Na formação de Washington, o melhor foi Bradley Beal, com 22 pontos, enquanto Russell Westbrook contribuiu com 20 pontos, 14 ressaltos e cinco assistências, mas acertou apenas seis de 18 lançamentos de campo.

Os Celtics garantiram um lugar nos play-offs, enquanto os Wizards, apesar da derrota, continuam na corrida, precisando agora de vencer quinta-feira na receção aos Indiana Pacers, que receberam e bateram os Charlotte Hornets por 144-117.

Num embate sem história, os anfitriões, que lideravam após um período por 16 pontos (40-24) e ao intervalo por 24 (69-45), foram liderados por 14 pontos, 21 ressaltos e nove assistências do lituano Domantas Sabonis.

Oshae Brissett contribuiu com 23 pontos, Doug McDermott marcou 21, Malcolm Brogdon regressou com 16 e oito assistências e Goga Bitadze somou 14 e 10 ressaltos.

Nos Hornets, que entraram de férias com este desaire, destaque para os 23 pontos e oito ressaltos de Miles Bridges e os 17 pontos do suplente Cody Zeller.

O play-in da NBA prossegue esta quarta-feira, com os Los Angeles Lakers a defrontarem os Golden State Warriors e os Memphis Grizzlies os San Antonio Spurs. A equipa que ganhar em Los Angeles segue para os play-off e a que perder defronta o vencedor do outro jogo.