Neemias Queta somou mais uma vitória ao serviço dos Boston Celtics na madrugada deste sábado. O basquetebolista português arrecadou dez pontos, três ressaltos (dois ofensivos e um defensivo) e três assistências em 25 minutos de utilização diante dos Miami Heat.

Os Celtics venceram no TD Garden, em Boston, por 129-116. O grande destaque foi Derrick White, que marcou 33 pontos, o seu recorde da temporada, e igualou o recorde pessoal de nove triplos, ajudando o Boston Celtics a distanciar-se no segundo tempo.

Jaylen Brown foi outro basquetebolista dos Celtics em evidência, com 30 pontos, nove ressaltos e sete assistências. Numa vitória tranquila, a vantagem dos Celtics chegou a ser de 19 pontos.

O triunfo quebrou uma série de duas derrotas seguidas, levando a equipa de Neemias ao quarto lugar da Conferência Leste. O próximo duelo dos Celtics acontece em Toronto, no Canadá, contra os Raptors.