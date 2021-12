Os Golden State Warriors sofreram, na última noite, a sexta derrota na liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao perderem por 102-93 no Wells Fargo Center, ante os Philadelphia 76ers.

A derrota dos Warriors, que têm agora um saldo de 21-5 entre vitórias e derrotas, permitiu aos Phoenix Suns assumirem a liderança isolada, com um saldo de 21-4 e hipótese de reforçar a primeira posição na Conferência Oeste, dado que têm um jogo a menos.

Não foi a melhor das noites para os Warriors, que ficaram pela segunda vez esta época abaixo dos 100 pontos, mas ainda assim, Stephen Curry ficou mais perto do recorde que dificilmente não irá bater: somou mais três lançamentos triplos e está agora a apenas sete de ultrapassar o recordista de triplos da história da NBA: tem 2.967, para 2.973 de Ray Allen. Joel Embiid foi o melhor marcador do jogo, com 26 pontos.

Nos outros jogos, os Kings, ainda sem Neemias Queta, foram derrotados pelos Cavaliers.

Nota particular para Nikola Jokic, autor de 35 pontos e 17 ressaltos, além de oito assistências, na vitória dos Nuggets ante os Spurs.

Os melhores momentos dos 76ers-Warriors: