Os Dallas Mavericks levaram a melhor sobre os Portland Trail Blazers, a quem venceram por 120-112 na última madrugada, na liga norte-americana de basquetebol, a NBA.

O esloveno Luka Doncic foi de novo protagonista nos Mavericks, ao assinar 35 pontos, oito ressaltos e sete assistências, sendo o melhor marcador do jogo na American Airlines Center. Damian Lillard, com 34 pontos, dez assistências e apenas um ressalto, esteve em destaque na equipa de Portland.

Nos outros jogos da noite, nota para um dos duelos de maior expectativa, no qual os 76ers venceram os Bulls por 100-89. Emocionante foi também o triunfo dos Hawks frente aos San Antonio Spurs, pela margem mínima, com Trae Young em destaque, com 31 pontos.

O resumo do Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers:

Resultados da última madrugada:

Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves, 116-114

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls, 100-89

Toronto Raptors-Washington Wizards, 140-111

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers, 113-109

Oklahoma City Thunder-Miami Heat, 108-115

San Antonio Spurs-Atlanta Hawks, 120-121

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers, 120-112