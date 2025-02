Com a primeira grande exibição de Luka Doncic, os Los Angeles Lakers interromperam a série de nove vitórias consecutivas dos Denver Nuggets, ao vencerem na última madrugada por 123-100, no Colorado.

O esloveno, que somou a quarta partida com as cores da nova equipa, registou um duplo-duplo. Doncic anotou 32 pontos, a melhor marca da noite, mas também conseguiu dez ressaltos e deu sete assistências.

A parceria com LeBron James já se fez sentir e o veterano também esteve em evidência, com 25 pontos, nove ressaltos e cinco assistências. Austin Reaves (23) e Rui Hachimura (21) foram os outros elementos dos Lakers que também superaram a barreira das duas dezenas de pontos.

No lado dos anfitriões, de pouco valeu o triplo-duplo de Nikola Jokic (12 pontos, 13 ressaltos e dez assistências). Aaron Gordon, com 24 pontos, foi o melhor pontuador dos Denver Nuggets.

Com 34 vitórias e 21 derrotas, os Lakers seguem no quarto lugar da Conferência Oeste, enquanto o conjunto de Denver é terceiro, com 37 triunfos e 20 desaires.

Os resultados da NBA na última madrugada:

Chicago Bulls-Phoenix Suns, 117-121

Philadelphia Sixers-Brooklyn Nets, 103-105

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers, 100-123

Utah Jazz-Houston Rockets, 124-115

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets, 141-88