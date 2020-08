Donovan Mitchell foi a grande figura da noite dos play-offs da NBA que arrancaram no último domingo. O jogador dos Jazz fez 57 pontos (!) na partida frente aos Nuggets, tornando-se no terceiro basquetebolista da história com mais pontos marcados nos play-offs atrás de Michael Jordan e de Elgin Baylor.



No entanto, a formação de Denver viria a ganhar no prolongamento (135-125) muito graças aos 29 pontos de Jokic e aos 36 de Jamal Murray.



Por sua vez, os campeões Raptors arrasaram os Brooklyn Nets no primeiro duelo: 134-110. A equipa de Nick Nurse viu Van Vleet exibir-se a um grande nível (fez um duplo duplo ao registar 30 pontos e 11 assistências).



Já os Celtics tiveram de suar para virar a partida frente aos 76ers no último período. Jason Tatum e Brown marcaram juntos 61 pontos e ajudaram o conjunto de Boston a ficar em vantagem. Nota para Embid foi o melhor da formação de Philadelphia ao somar um duplo duplo: 26 pontos e 16 ressaltos.



Por último, Doncic fez 42 pontos , ganhou 7 ressaltos e registou 9 assistências no embate com os Clippers, mas o Dallas perderam mesmo por 118-100. De resto, os números do esloveno são históricos: nunca um basquetebolista tinha anotado tantos pontos na estreia nos play-offs. Por outro lado, Leonard foi o melhor marcador dos Clippers com 29 pontos.