A confusão começou em campo e continuou fora dele. A menos de um minuto do final do jogo entre os New York Knicks e os Memphis Grizzlies, com o encontro já decidido, Elfrid Payton, dos Knicks, empurrou Jae Crowder, dos Grizzlies, na sequência de um roubo de bola, gerando uma confusão generalizada, com empurrões de vários jogadores.

Mas esta história ainda teria mais para contar. No final do jogo, Marcus Morris, dos Knicks, falou sobre a situação e disse que o problema era a atitude de Jae Crowder. «Ele joga de maneira diferente. Tem muitas tendências femininas em campo. Agita-se e atira a cabeça para trás o tempo todo. Isto é um jogo de homens, estas coisas cansam.»

«Atiras da linha de três, a esfregar na cara que estás a ganhar... Isso é pouco profissional. É assim que ele é. Muito feminino», afirmou.

As críticas as estas declarações não tardam e Morris foi acusado de machismo nas redes sociais, tendo depois vindo a público pedir desculpa.

«Peço desculpa por ter usado o termo tendências femininas. Tenho o máximo respeito por todas as mulheres e pelo que elas representam para nós. Foi uma resposta provocada pela tensão do momento. A minha intenção nunca foi faltar ao respeito às mulheres», escreveu Marcus Morris no Twitter.

I apologize for using the term “female tendencies” I have the upmost respect for women and everything they mean to us. It was a Heat of the moment response and I never intended for any Women to feel as though in anyway I’m disrespecting them. Again I apologize with my comments.