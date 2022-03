A noite de segunda-feira foi histórica e simbólica para vários protagonistas na liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Joel Embiid, basquetebolista dos Philadelphia 76ers, foi o protagonista da vitória da equipa ante o Chicago Bulls, por 121-106, com 43 pontos e 14 ressaltos, que o fizeram entrar para a história dos Sixers: é o segundo atleta do clube a ter dez ou mais jogos na mesma época com mais de 40 pontos e dez ressaltos. O anterior - e até então único - que o tinha conseguido tinha sido Wilt Chamberlain, em 1965/1966, época em que chegou mesmo a conseguir a mesma estatística em 18 jogos.

Quem também tem razões para estar contente é o treinador Gregg Popovich, que conduziu os San Antonio Spurs ao triunfo sobre os Los Angeles Lakers por 117-110 e está a apenas uma vitória de tornar-se o treinador com mais vitórias na história da NBA: tem agora 1.335, o mesmo número do que o até então recordista absoluto, Don Nelson.

A noite foi também memorável para Nikola Jokic e Julius Randle.

O gigante sérvio fez um triplo-duplo de 35 pontos, 15 ressaltos e 13 assistências na vitória dos Denver Nuggets sobre os Golden State Warriors, por 131-124, para tornar-se o segundo jogador mais rápido na NBA a atingir 75 triplos-duplos. Jokic fê-lo em 511 jogos, ainda que muito longe de Oscar Robertson, que conseguiu essa proeza em 182 encontros, na carreira que fez entre a década de 50 e a década de 70.

Já Randle brilhou no triunfo dos New York Knicks sobre os Sacramento Kings, que não tiveram Neemias Queta (115-131): Randle fez 46 pontos, além de dez ressaltos e duas assistências.