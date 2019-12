Os Boston Celtics e os Philadelphia 76ers saíram vencedores da jornada natalícia na liga norte-americana de basquetebol, ao vencerem, respetivamente, os campeões Toronto Raptors e os Milwaukee Bucks.

No Canadá, os Boston levaram a melhor por 118-102, impondo a segunda derrota seguida aos Toronto, com Jaylen Brown em destaque, ao ser o melhor marcador do jogo, com 30 pontos.

No outro duelo, Joel Embiid esteve em grande destaque, ao evidenciar-se perante Giannis Antetokounmpo e companhia, marcando 31 pontos na vitória por 121-109 ante o líder da conferência Este.

Esta noite, há ainda o encontro entre os Golden State Warriors e os Houston Rockets, que teve início às 22 horas.

O resumo do 76ers-Bucks: