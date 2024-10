O Sporting entrou a perder na liga de basquetebol, este domingo. Na visita ao Clube do Povo de Esgueira, os leões foram derrotados por 82-81 pela equipa de Aveiro, no duelo que fechou a 3.ª jornada do campeonato, a primeira disputada, após o adiamento das primeiras duas rondas.

O jogo começou equilibrado, mas o Sporting conseguiu ser mais forte ofensivamente na reta final do primeiro quarto, que terminou com 12-19. No segundo quarto, o Esgueira conseguiu um parcial de 21-20, mas o Sporting foi para o intervalo a vencer (33-39).

No terceiro período de jogo, o Sporting conseguiu manter a vantagem e partiu para o derradeiro período com uma vantagem de nove pontos: 50-59.

Porém, os aveirenses, treinados por Pedro Costa, conseguiriam mesmo virar o jogo, com um parcial final de 32-22. O lance decisivo do encontro – e espetacular – surgiu a 2.1 segundos do fim. O Esgueira teve posse de bola e Ty Toney conseguiu receber e, pressionado por dois adversários, fazer um triplo espetacular consumado no último segundo, ante o clube que representou em 2019/20.

O norte-americano do Esgueira foi mesmo o melhor marcador do jogo, com 27 pontos. Isaiah Armwood destacou-se no Sporting, com 20 pontos.

No sábado, nos outros jogos da jornada, o Benfica bateu o Imortal (61-96), a UD Oliveirense também venceu fora (61-95 ante a UD Oliveirense), a Ovarense recebeu e venceu o Galitos (72-59), o FC Porto venceu o V. Guimarães (88-80) e o CA Queluz venceu na receção ao CD Póvoa (76-71).

O decisivo triplo de Ty Toney: