Os Miami Heat receberam e venceram na noite de terça-feira os Atlanta Hawks por 115-105 e aumentaram para 2-0 a vantagem na eliminatória dos «playoffs» da liga norte-americana de basquetebol (NBA), numa grande noite de Jimmy Butler.

O número 22 dos Heat fez 45 pontos, um máximo de carreira em jogos dos «playoffs», além de cinco ressaltos e cinco assistências, ofuscando os 29 pontos de Bogdan Bogdanovic e os 25 de Trae Young na equipa dos Hawks.

A noite teve ainda mais dois encontros, que tiveram vitórias de Pelicans e Grizzlies para o empate nas respetivas eliminatórias.

Os New Orleans Pelicans, guiados por Brandon Ingram, autor de 37 pontos, 11 ressaltos e nove assistências, venceram na casa dos Phoenix Suns por 125-114, fazendo o 1-1 na eliminatória. Do lado dos Suns, Devin Booker esteve em evidência com 31 pontos, mas também saiu lesionado no terceiro quarto, com uma aparente lesão no tendão, de acordo com o treinador Monty Williams. Os Suns perdiam 77-74 aquando da sua saída.

No outro duelo, os Memphis Grizzlies venceram na receção aos Minnesota Timberwolves por 124-96 e também fizeram o 1-1. Ja Morant foi o melhor marcador e esteve perto do triplo-duplo, com 23 pontos, nove ressaltos e dez assistências.

