Os basquetebolistas James Harden e Anthony Davis estiveram em destaque nas vitórias dos Houston Rockets e dos Los Angeles Lakers esta madrugada, na liga norte-americana, a NBA.

Harden foi a grande figura da noite, ao apontar um triplo-duplo, com 44 pontos, 11 ressaltos e outras tantas assistências, no triunfo por 118-108 ante os Philadelphia 76ers. O suíço Capela, com 30 pontos, 14 ressaltos e três assistências, foi também crucial no desfecho para os Rockets.

Do lado dos 76ers, Ben Simmons também fez um triplo-duplo, configurando-se como o melhor da equipa visitante: 29 pontos, 13 ressaltos e 11 assistências.

O resumo dos Rockets-76ers, com Harden em destaque:

Já Anthony Davis foi o máximo goleador entre os seis jogos da noite, com 46 pontos, além de 13 ressaltos e uma assistência na vitória dos Lakers ante os Pelicans, por 123-113. Depois de quatro derrotas seguidas, o líder da Conferência Oeste engatou de novo o ritmo das vitórias, esta a quarta seguida.

O resumo dos Lakers-Pelicans:

Resultados da última madrugada:

Boston Celtics-Atlanta Hawks, 109-106

Orlando Magic-Miami Heat, 105-85

Washington Wizards-Portland Trail Blazers, 103-122

Houston Rockets-Philadelphia 76ers, 118-108

Phoenix Suns-New York Knicks, 120-112

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans, 123-113

LEIA MAIS: todas as notícias de modalidades