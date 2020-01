Que noite de James Harden e Trae Young na liga norte-americana de basquetebol!

Os Houston Rockets venceram em casa dos Atlanta Hawks por 122-115 esta madrugada, com os dois jogadores a alcançarem, cada um, um triplo-duplo de pelo menos 40 pontos no mesmo jogo, feito inédito na história da NBA.

Young assinou 42 pontos, além de 13 ressaltos e dez assistências, mas viu os Hawks serem derrotados pelos Rockets, que tiveram em Harden mais uma noite de afirmação: 41 pontos, dez ressaltos e outras tantas assistências.

Alguns momentos do que Harden e Young fizeram:

Num dos jogos de cartaz da noite, os Denver Nuggets venceram em Dallas pela margem mínima, com Jokic a ser decisivo com 33 pontos. Do lado dos Mavericks, Doncic ficou à tangente do triplo-duplo, com 27 pontos, nove ressaltos e dez assistências.

Os Bucks, líderes a Este, venceram por 107-98 ante os vice-campeões Golden State Warriors: Giannis Antetoukounmpo, quem mais, foi o melhor marcador do jogo, com 30 pontos. Fez ainda 12 ressaltos e quatro assistências.

