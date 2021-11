Os Charlotte Hornets impuseram, na noite de domingo, a primeira derrota no tempo regulamentar aos Golden State Warriors (106-102) em 13 jogos, quebrando a sequência de sete vitórias consecutivas de Stephen Curry e companhia na liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Andrew Wiggins, com 28 pontos, foi o melhor marcador do encontro e dos Warriors, que tiveram ainda Curry em evidência, com um duplo-duplo de 24 pontos e dez assistências. Contudo, as prestações individuais não chegaram para superar o coletivo dos Hornets, que venceram o terceiro jogo seguido.

Pese o desaire, os Warriors seguem líderes a Oeste, com 11 vitórias e duas derrotas. A outra tinha sido no prolongamento, com os Memphis Grizzlies, no final de outubro.

Isto numa noite em que Trae Young brilhou com 42 pontos, oito ressaltos e dez assistências na vitória dos Hawks sobre os atuais campeões, os Milwaukee Bucks, por 120-100.

Resultados da última noite:

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs, 114-106

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks, 120-100

Charlotte Hornets-Golden State Warriors, 106-102

Houston Rockets-Phoenix Suns, 89-115

Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets, 96-120

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers, 124-95

Los Angeles Clippers-Chicago Bulls, 90-100