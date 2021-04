Os Brooklyn Nets assumiram esta madrugada a liderança da Conferência Este da liga norte-americana de basquetebol, com a vitória por 120-108 sobre os Houston Rockets, penúltimos a Oeste.

Com um duplo-duplo de 31 pontos e 12 assistências, Kyrie Irving foi a figura maior dos Nets, que tiveram também Joe Harris em destaque, como segundo melhor marcador do jogo, com 28 pontos.

O novo reencontro de James Harden com a antiga equipa ficou marcado pela sua saída por lesão, nos isquiotibiais de uma perna, o que motivou que não voltasse para o quarto período de jogo.

Nos outros encontros, destaque para os 45 pontos de Devin Booker na vitória dos Phoenix Suns frente aos Chicago Bulls, por 121-116, na Arena Talking Stick Resort.

Resultados desta madrugada:

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers, 101-124

Indiana Pacers-Miami Heat, 87-92

Boston Celtics-Dallas Mavericks, 108-113

Brooklyn Nets-Houston Rockets, 120-108

Memphis Grizzlies-Utah Jazz, 107-111

Minnesota Timberwolves-New York Knicks, 102-101

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors, 113-103

San Antonio Spurs-Sacramento Kings, 120-106

Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks, 97-112

Phoenix Suns-Chicago Bulls, 121-116