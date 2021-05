Os Boston Celtics reduziram para 1-2 a desvantagem nos play-offs da NBA frente aos Brooklyn Nets graças à vitória desta sexta-feira por 125-119.

Jayson Tatum, com 50 pontos, sete assistências e seis ressaltos foi o grande destaque dos Celtics e do jogo. James Harden também fez uma grande exibição para os Nets com 41 pontos, dez assistências e sete ressaltos, e Kevin Durant foi outro dos jogadores em evidência com 39 pontos.

Os Los Angeles Clippers também reduziram a desvantagem para 2-1 após a vitória 118-108 frente aos Dallas Mavericks.

Nos Clippers, Kawhi Leonard fez 36 pontos e oito ressaltos e Paul George somou 29 pontos e sete ressaltos. Nos Mavs, Doncic terminou o jogo com 44 pontos, nove ressaltos e nove assistências.

Os Atlanta Hawks venceram os New York Knicks por 105-94 e estão com vantagem de 2-1 na série.

Trae Young foi o grande destaque do jogo com 21 pontos e 14 assistências. Nos Knicks, Derrick Rose somou 30 pontos.