Os Miami Heat venceram esta madrugada os campeões Toronto Raptors por 84-76, no duelo com menos pontos entre os nove jogos da noite.

Ainda sem o importante Pascal Siakam, que recupera de lesão há cerca de duas semanas, os Raptors estiveram em plano negativo, sobretudo na concretização de lançamentos triplos, com uma eficácia de apenas 14 por cento.

O melhor marcador do jogo, Ibaka, dos Toronto, fez 19 pontos e ainda dez ressaltos. Os Miami, que partiam com vantagem de 65-60 para o último período, igualaram a diferença positiva de cinco pontos do segundo parcial (24-19) e, com um 21-16 nos últimos 12 minutos, confirmaram a vitória, num jogo que até teve vários pormenores interessantes, como o ponto de Chris Silva, assistido por Dragic.

O ponto de Chris Silva:

Nos outros jogos, nota para mais uma noite de evidência de Luka Doncic no triunfo dos Dallas Mavericks, por 123-111, ante o Brooklyn Nets: o esloveno foi o melhor marcador do jogo com 31 pontos e fez ainda 13 ressaltos e sete assistências.

O resumo dos Mavericks-Nets: