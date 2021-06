Mouhammad Fadal, jogador de basquetebol do Bilbao Basket, de Espanha, tornou-se um herói.

No passado domingo, quatro homens saltaram para a ria de Bilbau para resgatar um homem de 72 anos que terá caído inconsciente do parapeito da ponte Merced. Mais tarde descobriu-se que um dos homens, identificado inicialmente como um imigrante senegalês em Espanha, era Mouhammad Fadal.

Esta ação do jogador de 23 anos não tardou a correr as redes sociais, com milhares de mensagens de reconhecimento pelo ato corajoso. O próprio clube, Bilbao Basket, não ficou indiferente. «És um grande exemplo de valores. És o que queremos ser», pode ler-se na mensagem deixada nas redes sociais.

Esta não é a primeira vez que Fadal salta à água para salvar alguém. Em setembro, o jovem basquetebolista salvou uma mulher que tinha caído na mesma ria e que parecia estar embriagada.

O jogador senegalês está à experiência no Bilbao Basket e espera agora pela documentação para poder competir.