Os Phoenix Suns venceram os Denver Nuggets na Ball Arena, em Denver (102-116), esta madrugada, aumentando a vantagem nas meias-finais a Oeste na liga norte-americana de basquetebol (NBA) para 3-0 e ficando, por isso, a uma vitória da final de Conferência.

O sérvio Nikola Jokic, dos Nuggets e MVP da temporada, foi a figura maior da partida com um triplo-duplo de 30 pontos, 20 ressaltos e dez assistências, mas os Suns, impulsionados por 28 pontos do jovem Devin Booker e os 27 do experiente Chris Paul, acabaram por cavar maior diferença no duelo e podem carimbar a final a Oeste se vencerem na madrugada de domingo para segunda-feira (01h00).

No outro duelo disputado na última noite, nas meias-finais a Este, os Philadelphia 76ers foram vencer os Hawks a Atlanta, à State Farm Arena (111-127). Trae Young, dos Hawks, foi o melhor marcador do jogo (28 pontos), seguido dos 27 de Joel Embiid, dos Sixers, que assim reduziram a desvantagem para 2-1, depois de duas vitórias dos Hawks.

Na madrugada de sábado para domingo (01h30), os Los Angeles Clippers jogam com os Jazz o jogo três da outra meia-final a Oeste: os Jazz lideram 2-0. Já às 20h30 de domingo, os Milwaukee Bucks recebem os Brooklyn Nets na outra meia-final a Este, liderada pelos Nets por 2-1.