A jornada de Natal teve prenda indesejada para os Los Angeles Lakers, que sofreram, esta madrugada, a quarta derrota consecutiva na liga norte-americana de basquetebol (NBA), com a derrota ante os Los Angeles Clippers (106-111).

Kawhi Leonard foi, a nível individual, o principal obreiro do triunfo dos Clippers, com 35 pontos, 12 ressaltos e cinco assistências no Staples Center.

Os 25 pontos de Kuzma, os 24 de Anthony Davis e os 23 de LeBron James não chegaram para o regresso dos Lakers, líderes da conferência Oeste, aos triunfos: o último aconteceu a 15 de dezembro, contra os Atlanta Hawks. Depois, houve já derrotas ante os Indiana Pacers, Milwaukee Bucks e Denver Nuggets.

Já os Clippers têm alternado entre vitória e derrota nos últimos sete jogos.

O 25 de dezembro na NBA teve ainda triunfo dos New Orleans Pelicans ante os Denver Nuggets (100-112) e dos Golden State Warriors na receção aos Houston Rockets (116-104).

Os Boston Celtics e os Philadelphia 76ers também somaram por vitórias os seus jogos, batendo, respetivamente, os campeões Toronto Raptors e os Milwaukee Bucks.