Os Sacramento Kings, sem o português Neemias Queta, que está afastado da competição por estes dias devido à covid-19, perderam na receção aos Los Angeles Clippers na madrugada desta quinta-feira (89-105) na liga norte-americana de basquetebol.

Tyrese Haliburton, dos Kings, até foi o melhor marcador do encontro, com 22 pontos e um duplo-duplo completo com 13 assistências, mas os Clippers acabariam por vencer, pondo fim a uma sequência de três derrotas.

Entre os outros quatro jogos da noite de quarta-feira, destaque maior para Gilgeous-Alexander, decisivo na vitória dos Oklahoma City Thunder, por 108-94, frente aos Denver Nuggets, com um triplo-duplo de 27 pontos, 11 ressaltos e 12 assistências.

Nos outros jogos, houve ainda vitórias de Orlando Magic, Boston Celtics e Milwaukee Bucks.

Resultados da noite:

Atlanta Hawks-Orlando Magic, 98-104

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers, 111-101

Milwaukee Bucks-Houston Rockets, 126-106

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets, 108-94

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers, 89-105