Com um lançamento da linha dos três pontos de Jalen Brunson a cinco segundos do fim, os New York Knicks carimbaram a passagem às meias-finais dos play-offs da Conferência Este da NBA.

A formação de Nova Iorque venceu por 116-113 na visita aos Detroit Pistons no sexto jogo e vai defrontar os Boston Celtics, de Neemias Queta, na discussão por um lugar na final.

A grande figura da noite foi mesmo Jalen Brunson, ele que apontou 40 pontos (quatro ressaltos e sete assistências). Mikal Bridges assinou 25 pontos e Karl-Anthony Towns destacou-se com dez ressaltos. Já Cade Cunningham, com 23, foi o melhor dos anfitriões.

A outra meia-final a Este, diga-se, será entre Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers.

Também esta madrugada, os Los Angeles Clippers forçaram o jogo sete, ao vencerem os Denver Nuggets, por 111-105, no Intuit Dome, na Califórnia.

James Harden assinou 28 pontos, aos quais juntou seis ressaltos e oito assistências. Kawhi Leonard (27 pontos, dez ressaltos e cinco assistências) também esteve a bom nível, enquanto Nikola Jokic (25 pontos, sete ressaltos e oito assistências) foi o destaque dos visitantes, embora sem conseguir evitar que a eliminatória ficasse empatada a três.

Na próxima madrugada de sábado para domingo (00h30), os Denver Nuggets recebem os LA Clippers na Ball Arena.