Os Lakers somaram esta madrugada a segunda vitória consecutiva na NBA, ao baterem em casa os Phoenix Suns, por 125-100.

Anthony Davis, com 25 pontos, dez ressaltos e cinco assistências, e Rajon Rondo, com 23 pontos (o máximo do base esta época), quatro ressaltos e seis assistências foram os destaques da turma de Los Angeles, líder da conferência Oeste. LeBron James fez 17 pontos, oito ressaltos e nove assistências.

Kyle Kuzma protagonizou um dos momentos da partida, ao anotar um ponto de forma incrível. Ora veja:

Já do lado dos Suns, Mikal Bridges foi o melhor, com 18 pontos, seis ressaltos e três assistências.

Na conferência Este, e mesmo sem Giannis Antetokounmpo – foi pai recentemente – os líderes Milwaukee Bucks continuam imparáveis e triunfaram em casa frente aos Sacramento Kings, por 123-111.

Eric Bledsoe Khris Middleton estiveram em destaque nos Bucks: o primeiro somou 28 pontos, oito ressaltos e oito assistências, enquanto o segundo teve o mesmo número de pontos e assistências, mas ganhou 11 ressaltos.

Já os Golden State Warriors, campeões em 2015, 2017 e 2018, estão cada vez mais longe dos play-offs. A formação de São Francisco ocupa a última posição da conferência Oeste, com um registo de 42 derrotas e apenas 12 vitórias até à data, e somou mais um desaire, frente aos Miami Heat, por 113-101.

Todos os resultados do dia na NBA:

Detroit Pistons-Charlotte Hornets, 76-87

Indiana Pacers-Brooklyn Nets, 105-106

Orlando Magic-Atlanta Hawks, 135-126

Toronto Raptors-Minnesota Tiberwolves, 137-126

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings, 123-111

Dallas Mavericks-Utah Jazz, 119-123

Denver Nuggets-San Antonio Spurs, 127-120

Golden State Warriors-Miami Heat, 101-113

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns, 125-100