Os Brooklyn Nets venceram os Chicago Bulls (133-118), num jogo em que Kyrie Irving fez uma exibição monstruosa, com direito a uma dedicatória especial.

O jogador dos Nets apontou 54 pontos e tornou-se o primeiro jogador da história da equipa a fazer pelo menos 45 pontos em 3 jogos da mesma época.

Veja aqui a exibição:

No final, fez um gesto para o céu e bateu no peito a lembrar o mentor e amigo Kobe Bryant.

«A mentalidade Kobe, a mentalidade Mamba vão fazer-me continuar», disse aos jornalistas no fim do jogo.»

Veja a homenagem e das declarações:

Nos outros jogos do dia, Los Angeles Lakers perderam com os Portland Trail Blazers (119-127) no jogo marcado pela homenagem a Kobe Bryant, no Staples Center.

Damian Lillard, dos Trail Blazers, foi o destaque da noite com um duplo duplo de 48 pontos e 10 assistências.

O melhor dos Lakers foi Anthony Davis com um duplo duplo de 37 pontos e 15 ressaltos.

Os Milwaukee Bucks perderam com os Denver Nuggets, por 115-127, apesar do duplo-duplo de 31 pontos e 16 ressaltos de Giannis Antetokounmpo.

Os Houston Rockets venceram os Dallas Mavericks por 128-121 com a dupla James Harden/Russell Westbrook a somar 67 pontos, 22 ressaltos e 15 assistências.

Outros resultados:

Detroit Pistons – Toronto Raptors, 92-105

Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans, 111-139

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns, 111-107