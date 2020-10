Os Los Angeles Lakers venceram na última madrugada sem grandes dificuldades (124-114) o segundo encontro da final dos play-offs da NBA, aproveitando da melhor forma as lesões que deixaram os Miami Heat muito limitados

Na ‘bolha’ de Orlando, o encontro acabou, praticamente, antes de começar, já que Erik Spoestra não teve ao seu dispor dois dos seus três melhores jogadores: o base esloveno Goran Dragic e Bam Adebayo, o único verdadeiro poste da equipa.

Os Heat, que já tinham perdido o primeiro jogo por 116-98, lutaram, mas nunca colocaram verdadeiramente em causa a superioridade dos Lakers, agora a dois triunfos do título.

Anthony Davis, autor 32 pontos, com impressionantes 75% nos lançamentos de campo (15 em 20), e 14 ressaltos, e LeBron James, com 33 pontos, nove ressaltos e nove assistências, destacaram-se nos Lakers, juntamente com Rajon Rondo (16 pontos e 10 assistências).

No conjunto de Miami, destaque para Jimmy Butler, que, sem a companhia de Dragic e Adebayo, teve de jogar 44.44 minutos e foi o grande líder, ao acabar o encontro com 25 pontos, 13 assistências e oito ressaltos.

Destaque também para os 24 pontos e nove ressaltos do suplente Kelly Olynyk e, coletivamente, para os 31 lances livres concretizados, em 34 tentados (91,2 por cento).

A final prossegue no domingo, de novo na ‘bolha’ de Orlando, com os Lakers a terem a oportunidade de se colocar a um triunfo do título, cenário muito provável se Dragic e Adebayo não voltarem.

Veja o resumo do jogo 2 da final: