Os Los Angeles Lakers revelaram, na última madrugada, a estátua em homenagem a Kobe Bryant, em frente à Crypto.com Arena.

A estátua foi divulgada a 8 de fevereiro de 2024, tendo os Lakers aproveitado a referência aos números que Kobe usou na carreira (8 e 24). O monumento tem quase seis metros de altura e foi esculpido em bronze. Na pose, Kobe surge a apontar o dedo indicador para o ar, numa alusão ao gesto que fez quando apontou 81 pontos diante dos Raptors, em 2006. Na base, estão gravados alguns dos feitos do «Black Mamba» durante a carreira.

Kobe Bryant junta-se ao leque de antigas estrelas dos Lakers que têm uma estátua, como Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson ou Shaquille O’Neal.

O basquetebolista norte-americano, que faleceu em 2020, assim como a filha Gianna, num trágico acidente de helicóptero, terá ainda mais duas estátuas de homenagem, revelou a mulher Vanessa Bryant, que esteve presente na cerimónia, antes do jogo com os Denver Nuggets. Numa das próximas estátuas, Kobe vai estar ao lado da filha, enquanto, na outra, o «Black Mamba» vai surgir com o número 24 no equipamento.

