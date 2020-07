Quatro meses e meio depois, a NBA voltou à ação e logo com um dérbi de Los Angeles no cardápio: Lakers-Clippers.

Na «bolha» de Orlando, como chamam ao local onde a Liga norte-americana está a decorrer, sorriram os Lakers, que triunfaram por 103-101.

Para isso, muito contribuiu a atuação de Anthony Davis, que somou 34 pontos, oito ressaltos e quatro assistências. Do lado do Clippers, Paul George foi o elemento em maior destaque, com 30 pontos, cinco ressaltos e três assistências.

Em destaque esteve também o suspeito do costume do lado dos Lakers, LeBron James: além dos 16 pontos, 11 ressaltos e sete assistências, «King» James fez ainda o cesto decisivo para a vitória da sua equipa.

O cesto decisivo de James:

Não menos importante foi a cerimónia de abertura do jogo, que ficou marcada por uma poderosa manifestação antirracista, ainda a propósito da morte de George Floyd, mas não só. Antes da partida, os jogadores das duas equipas ajoelharam-se, em sinal de protesto, com uma camisola a dizer «Black Lives Matters» (Vidas Negras Importam) vestida.

O mesmo aconteceu momentos antes, no triunfo dos Utah Jazz frente aos New Orleans Pelicans, por 106-104.

Do lado dos Jazz, Jordan Clarkson foi a figura, com 23 pontos, cinco ressaltos e três assistências. Nos Pelicans brilhou Brandon Ingram, com 23 pontos e oito ressaltos.

Refira-se que o primeiro ponto oficial a ser marcado neste regresso da NBA foi anotado por Rudy Gobert, poste dos Jazz que havia sido o primeiro jogador a estar infetado com a covid-19, isto depois de ter brincado com a situação.