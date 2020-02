Depois de duas vitórias consecutivas, os Lakers perderam esta madrugada na receção aos Rockets, por 121-111.

Russel Westbrook foi a figura maior do encontro, ao anotar 41 pontos, oito ressaltos e cinco assistências para a equipa de Houston, que somou o quarto triunfo consecutivo na fase regular.

Do lado da formação de Los Angeles, Anthony Davis fez 32 pontos, 13 ressaltos e três assistências, enquanto LeBron James fez 18 pontos, nove ressaltos e 15 assistências. O 23 da franquia de LA deu show com um afundanço digno do concurso de All-Star.

Ora veja:

Em Milwaukee, mais do mesmo: Giannis Antetokounmpo brilhou no triunfo dos Bucks sobre os Philadelphia 76ers, por 112-101.

Os greek freak, como é conhecido, foi o melhor da sua formação com 36 pontos, 20 (!) ressaltos e seis assistências.

Do lado dos 76ers, Tobias Harris esteve em destaque com 25 pontos, sete ressaltos e seis assistências.