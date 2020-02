Os Los Angeles Lakers venceram esta madrugada os San Antonio Spurs por 129-102, com LeBron James a entusiasmar o Staples Center sobretudo pela exibição do quarto período.

King James apontou um total de 36 pontos no encontro, sendo que 19 foram marcados no quarto período. Aliás, em apenas três minutos, LeBron marcou 15 pontos, com uma série incrível de cinco triplos seguidos.

O público do Staples Center não esqueceu Kobe Bryant e foi cantando o nome do ex-jogador dos Lakers várias vezes durante o encontro.

Noutro jogo da noite, houve um duelo entre o MVP da temporada passada, Giannis Antetokounmpo, dos Milwaukee Bucks, e Zion Williamson, número um do draft desta temporada, dos New Orleans Pelicans.

Os Bucks e Giannis levaram a melhor, com uma vitória por 120-108, com o grego a terminar o jogo com um duplo duplo de 34 pontos, 17 ressaltos e seis assistências.

Zion somou 20 pontos, sete ressaltos e cinco assistências.

Outro destaque da noite foi James Hardem que esteve à porta de um triplo duplo no jogo frente aos Hornets no jogo dos Rockets com os Hornets. O Barba marcou marcou 40 pontos, 12 assistências e nove ressaltos.

Faria o triplo duplo se não fosse esta jogada: