LeBron James está em grande forma e voltou a brilhar esta madrugada, na vitória dos Lakers na receção aos 76ers, por 120-107.

O número 23 da formação de Los Angeles somou 22 pontos, sete ressaltos e 14 assistências e protagonizou ainda o momento da noite: no terceiro período, LeBron marcou um triplo quase da linha do meio-campo, num momento de pura inspiração.

Ora veja:

Quem também esteve em destaque foi Anthony Davis, com 37 pontos, 13 ressaltos e duas assistências. No lado do conjunto de Philadelphia, Glenn Robinson foi o melhor, com 25 pontos, quatro ressaltos e uma assistência.

Quem continua na perseguição aos Lakers pela liderança da conferência oeste são os rivais Clippers, que venceram em casa dos Thunder por 109-94.

Kahwi Leonard, a estrela da franquia de LA, foi o destaque da partida, ao anotar 25 pontos, oito ressaltos e uma assistência.

Os resultados da noite na NBA:

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs, 103-104

Boston Celtics-Brooklyn Nets, 120-129

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves, 134-139

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers, 94-109

Denver Nuggets-Golden State Warriors, 100-116

Phoenix Suns-Toronto Raptors, 114-123

Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers, 120-107

Sacramento Kings-Washington Wizards, 133-126