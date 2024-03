Na NBA, os Los Angeles Lakers perderam, em casa, com os Sacramento Kings por 130-120, num jogo em que LeBron James saiu lesionado.

A estrela dos Lakers saiu a coxear para o balneário no quarto período, mas após a partida esclareceu que se tratou apenas de um desconforto no tornozelo esquerdo que sentia há algum tempo e que acredita que a lesão não é grave.

De'Aaron Fox foi o melhor marcador do encontro, com 44 pontos, e igualou o seu máximo de carreira, no regresso às vitórias dos Kings, que estão no sétimo lugar da Conferência Oeste. Os Lakers ocupam o décimo posto.

Em Utah, os Chicago Bulls derrotaram os Jazz por 119-117, num encontro que ficou marcado por uma enorme confusão.

Durante o quarto período, John Collins, que assinou um duplo-duplo de 25 pontos e 13 ressaltos, envolveu-se numa briga com Chris Fleming, treinador-adjunto dos Bulls.

DeMar DeRozan, com 29 pontos, seis ressaltos e sete assistência, foi o MVP do encontro, que valeu a segunda vitória consecutiva à equipa de Billy Donovan. Os Bulls estão no nono lugar a Este, enquanto os Jazz seguem na décima primeira posição a Oeste.