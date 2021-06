Os Brooklyn Nets ainda não contam com o lesionado James Harden, mas já estão em vantagem de 2-0 nas meias-finais da conferência Este da NBA, após a vitória desta segunda-feira por 125-86 frente aos Milwaukee Bucks.

Kevin Durant, com 32 pontos, e Kyrie Irving, com 22, foram os destaques do jogo. Nos Bucks, Giannis Antetokounmpo não foi além de 18 pontos e 11 ressaltos.

A Oeste, os Phoenix Suns bateram os Denver Nuggets, por 122-105, e lideram a meia-final por 1-0.

Chris Paul, com 21 pontos e 11 assistências, e Mikal Bridges, com 23 pontos, foram os melhores dos Suns. Nos Nuggets, Nikola Jokic fez 22 pontos e nove ressaltos.