Os Milwaukee Bucks venceram na madrugada desta quinta-feira os Phoenix Suns, por 109-103, empatando a final da liga norte-americana de basquetebol (NBA) em 2-2.

Uma grande atuação de Khris Middleton, com 40 pontos, além de seis ressaltos e quatro assistências, ofuscou no resultado final um grande Devin Booker, que marcou 42 pontos para os Suns e foi o máximo marcador do encontro.

Depois das derrotas nos dois jogos iniciais, os Bucks, campeões em 1971, reagiram e igualaram agora as contas, forçando no mínimo o jogo seis da final desta temporada.

Giannis Antetokounmpo não foi o melhor marcador, mas esteve em destaque com um duplo-duplo também importante: 26 pontos e 14 ressaltos, além de oito assistências.

Os Suns chegaram a liderar o jogo até dois minutos e meio do fim, mas a parte final foi dos Bucks e os momentos das decisões de Middleton, que passou, a solo, o resultado de 97-99 para 105-99, para encaminhar o triunfo dos comandados de Mike Budenholzer.

A final da NBA, disputada à melhor de sete jogos, prossegue em Phoenix, no sábado. O jogo seis está marcado para terça-feira, em Milwaukee. Caso seja necessário o jogo sete, a ‘negra’, é a 22 de julho, em casa dos Suns.