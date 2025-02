No regresso às vitórias para os Boston Celtics, os campeões da NBA tiveram um importante contributo de Neemias Queta. Diante dos New York Knicks, a equipa orientada por Joe Mazzulla venceu por 131-104 na madrugada deste domingo no histórico Madison Square Garden, em Nova Iorque.

O poste português aproveitou a ausência de Porzingis e fez 11 pontos e oito ressaltos (cinco defensivos e três ofensivos) em 26 minutos em campo.

Neemias Queta destacou-se ainda por um desarme ao experiente Karl-Anthony Towns (que não teve a melhor das noites).

No que toca a pontos, Jayson Tatum foi o melhor marcador dos Celtics, com 40, enquanto que do lado dos Knicks foi Brunson o grande destaque, somando 36 pontos.

Os campeões da NBA foram superiores em todos os períodos, sendo que ao intervalo o marcador assinalava 48-61. Os Boston Celtics seguem na segunda posição da Confederação Este, com 37 vitórias e 16 derrotas, apenas atrás dos Cleveland Cavaliers, enquanto os New York Knicks fecham o pódio.