O português Neemias Queta estreou-se nos Sacramento Kings durante a madrugada desta quinta-feira. A equipa da conferência oeste perdeu com os Los Angeles Lakers por 84-74 na Summer League, a liga de pré-época disputada no verão.

Queta, que não foi opção no primeiro jogo da equipa frente aos Golden State Warriors, entrou na quadra durante 11:34 minutos, divididos pelas duas metades do jogo, e acabou a partida com seis pontos marcados, acertando três dos cinco lançamentos que fez. Além disso, conseguiu dois ressaltos ofensivos e outros dois ressaltos defensivos.

O destaque do lado dos Kings foi Louis King, que marcou 19 pontos e conseguiu seis ressaltos e duas assistências. Contudo, não foi suficiente para bater os Lakers, que tiveram como melhor marcador o poste Devontae Cacok, com 13 pontos e seis ressaltos.

O próximo jogo da equipa de Neemias Queta na Summer League está marcado para segunda-feira contra os Charlotte Hornets.