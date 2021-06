Depois dos Milwaukee Bucks, os Brooklyn Nets garantiram, na madrugada desta quarta-feira, o apuramento para a próxima fase dos play-off da liga norte-americana de basquetebol, ao vencerem os Boston Celtics por 123-109, fechando a eliminatória ao jogo 5.

James Harden, com um triplo-duplo (34 pontos, dez ressaltos e dez assistências) foi o maior protagonista do encontro no pavilhão Barclays Center.

Os Nets vão assim encontrar os Bucks numa das meias-finais da Conferência Este, num duelo que promete entre duas das formações em maior destaque esta época.

Nos outros dois jogos da noite, os Denver Nuggets fizeram o 3-2 contra os Portland Trail Blazers e estão a uma vitória da próxima ronda. Num grande jogo que foi a prolongamento após o empate a 121 pontos, Damian Lillard, dos Blazers, fez 55 pontos, que não chegaram para os visitantes, derrotados por 147-140. Do lado dos da casa, Nikola Jokic destacou-se, com 38 pontos.

Já os Phoenix Suns venceram os campeões Los Angeles Lakers, também fizeram o 3-2 na eliminatória e estão, por isso, a uma vitória de seguir em frente. Triunfo por 115-85.

Esta noite, na madrugada de quarta para quinta-feira, há mais quatro jogos: Philadelphia 76ers-Washington Wizards (00h00), New York Knicks-Atlanta Hawks (00h30), Utah Jazz-Memphis Grizzlies (02h30) e Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks (03h00).

O resumo dos Nets-Celtics: