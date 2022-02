Foi uma noite com 11 jogos na liga norte-americana de basquetebol (NBA) e muito para contar.

Um lançamento triplo de Monte Morris em cima da buzina final (buzzer-beater) valeu o triunfo aos Denver Nuggets na deslocação aos Golden State Warriors, por 117-116, num encontro que a equipa de Stephen Curry e companhia tinha liderado praticamente de início a fim.

Os comandados de Steve Kerr começaram a marcar e nunca mais perderam a liderança até aos instantes finais, em que os Nuggets, depois de terem conseguido chegar ao 113-114, viram os Warriors ainda virar para 116-114, antes do triplo decisivo de Morris.

O sérvio Nikola Jokic, dos Nuggets, foi importantíssimo, quase com um triplo-duplo: fez 35 pontos, oito assistências e ganhou 17 ressaltos.

O triplo de Morris para a vitória:

O duelo decidido no fim aconteceu numa noite em que o português Neemias Queta voltou a ver do banco nova derrota dos Sacramento Kings, frente aos Chicago Bulls, por 125-118.

Em destaque esteve ainda LeBron James, decisivo no quarto período para a vitória dos Lakers ante os Jazz, com 15 dos seus 33 pontos no derradeiro período do encontro, que catapultaram a reviravolta no marcador para o 106-101 final. Donovan Mitchell, dos Jazz, foi o melhor marcador do jogo, com 37 pontos.

Quem mais brilhou ao nível dos pontos foi uma das figuras desta época na NBA, Ja Morant – conheça aqui melhor a história dele – com 44 pontos, ainda que os Grizzlies tenham sido derrotados pelos Blazers (119-123). Jusuf Nurkic (32 pontos) e Anfernee Simons (31 pontos) foram decisivos do lado da equipa de Portland.

Nota ainda para os Nets, que depois de 11 derrotas seguidas, engataram na última noite a segunda vitória seguida e num encontro em que recuperaram de 28 pontos de desvantagem que tiveram no segundo período (54-26) para vencerem os Knicks (106-111).