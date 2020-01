Agora ao serviço dos Houston Rockets, Russell Westbrook não foi esquecido pelas 11 épocas ao serviço dos Oklahoma City Thunder e, esta madrugada, foi recebido em apoteose pelos adeptos e pelo anterior clube.

Os Thunder tributaram o número zero com um vídeo que passou nos ecrãs gigantes do Chesapeake Energy Arena e Westbrook correspondeu com entusiasmo a todo o público e restantes intervenientes no pavilhão, ficando visivelmente emocionado.

Em jogo, Westbrook até foi o melhor marcador, com 34 pontos - mais de um terço do total da equipa - mas os Rockets saíram derrotados por 113-92 frente aos Thunder.

A homenagem a Westbrook em Oklahoma:

Nos outros jogos, destaque para Tristan Thompson, que alcançou o máximo de pontos na carreira num só jogo (35), sendo decisivo no triunfo dos Cleveland Cavaliers ante os Pistons, já em prolongamento. Um registo que lhe valeu uma receção especial, com direito a banho, no balneário. Ora veja: