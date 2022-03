Brandon Ingram tinha pouco mais de quatro segundos para fazer alguma coisa… e fez um dos lançamentos mais inacreditáveis da história da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

No duelo da noite de domingo (madrugada desta segunda-feira em Portugal) contra os Denver Nuggets, o basquetebolista dos New Orleans Pelicans deu três pontos à equipa de forma incrível.

Nos instantes finais do segundo período, Ingram recebeu a bola no meio-campo defensivo, ainda foi atrapalhado quando tentava rodar perante dois adversários, viu a bola ficar perdida no solo, mas resgatou-a e, quase ao calhas, lançou e acabou mesmo por ser feliz: o sorriso que se seguiu espelhava o momento e o que acabara de fazer.

Os Pelicans acabaram derrotados por 138-130, num jogo que apenas foi resolvido no prolongamento.