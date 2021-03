Um mês e meio depois, os Houston Rockets voltaram a vencer na liga norte-americana de basquetebol (NBA) e acabaram com uma série de 20 derrotas consecutivas, ao baterem os Toronto Raptors por 117-99, esta madrugada, no Toyota Center, em Houston.

A equipa comandada por Stephen Silas teve em Jae’Sean Tate o seu melhor marcador, com 22 pontos, tendo John Wall assinado um triplo-duplo importante para as contas do jogo (19 pontos, 11 ressaltos e dez assistências). Fred VanVleet, dos Raptors, foi o máximo marcador do encontro, com 27 pontos.

Depois de uma sequência negativa que iniciou a 6 de fevereiro, os Houston Rockets tiraram um fardo pesado de cima, mas continuam em zona bem funda na tabela da Conferência Oeste, no 14.º e penúltimo lugar, com 12 vitórias e 30 derrotas, só à frente dos Minnesota Timberwolves.