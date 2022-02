Os Phoenix Suns venceram os Brooklyn Nets na noite de terça-feira, madrugada desta quarta-feira em Portugal, por 121-111, confirmando a excelente fase na liga norte-americana de basquetebol (NBA) com a 11.ª vitória consecutiva.

No Footprint Center, em Phoenix, o líder da conferência Oeste voltou a ter Devin Booker e Mikal Bridges em evidência, com 35 e 27 pontos, respetivamente, a contribuírem significativamente para o êxito.

Do outro lado, Kyrie Irving e James Harden foram os melhores marcadores, com 26 e 22 pontos, por esta ordem, num jogo em que os Nets, além de Kevin Durant e Joe Harris, também não puderam contar com LaMarcus Aldridge, por lesão. De resto, esta é a pior série dos Nets, que vão em cinco derrotas seguidas e estão no sexto lugar a Este, o último lugar de acesso direto aos play-off.

A noite ficou ainda marcada por mais uma exibição de destaque do grego Giannis Antetokounmpo, que guiou os campeões Milwaukee Bucks ao triunfo por 112-98 sobre os Washington Wizards, com um triplo-duplo de 33 pontos, 15 ressaltos e 11 assistências.

Líderes a Este, os Chicago Bulls foram outros dos vencedores da noite: 126-115 ante os Orlando Magic. DeMar DeRozan fez 29 pontos, dez ressaltos e cinco assistências e foi o melhor de uma noite em que Zach LaVine também ajudou os Bulls com 26 pontos.

Resultados da última noite:

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans, 101-111

Milwaukee Bucks-Washington Wizards, 112-98

Toronto Raptors-Miami Heat, 110-106

Chicago Bulls-Orlando Magic, 126-115

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets, 130-115

San Antonio Spurs-Golden State Warriors, 120-124

Phoenix Suns-Brooklyn Nets, 121-111