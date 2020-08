A NBA continua numa redoma. Que é como quem diz, continua a desenrolar-se em Orlando, na Disney World. As equipas estão numa «bolha», isoladas para terminarem a época e foi por isso que os Phoenix Suns resolveram atenuar um pouco as saudades de casa, num gesto que até LeBron James aplaudiu.

That was AMAZING!!!!!!!! S/O the Suns for that. Damn I miss my family! 😢😢😢❤️❤️ #JamesGang👑 https://t.co/SSA8Dknpn3 — LeBron James (@KingJames) August 11, 2020

O franchise do Arizona resolveu pedir às famílias dos jogadores para fazerem a introdução antes do início do encontro. Filhos e filhas, esposas, irmãos e pais dos basquetebolistas dos Suns apareceram no ecrã a apresentar o respetivo familiar.