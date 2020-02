LeBron James emocionou-se e levou o Staples Center às lágrimas com o discurso na homenagem a Kobe Bryant no jogo entre os LA Lakers e os Trail Blazers, que os Lakers perderam por (119-127).

O jogador dos Lakers, que por várias vezes durante a noite, deixou escapar as lágrimas, levantou-se e falou «do coração» em memória daquele que via como um irmão, um amigo e um ídolo: Kobe Bryant.

Primeiro, King James começou por ler os nomes de todos os que no domingo passado perderam a vida no acidente de helicóptero, e a expressão de dor estampada no rosto era evidente.

«Tenho aqui umas coisas escritas, mas estaria a menosprezar-vos se vos lesse estas tretas, por isso vou falar-vos diretamente do coração», disse LeBron, atirando ao chão os papéis.

«Já tinha ouvido falar da Lakers Nation, de como é uma família, e é isso que tenho visto desde domingo, não só jogadores e treinadores, mas de todos. Todos os que estão aqui são realmente uma família e sei que o Kobe, a Gianna [filha de Kobe que também morreu no acidente], a Vanessa [mulher de Kobe] e todos vos agradecem do fundo do coração», disse LeBron.

«Esta noite é uma celebração dos 20 anos de esforço, suor, lágrimas, do cansaço, da determinação de ser o melhor que ele pudesse ser. Hoje celebramos o miúdo que chegou aqui aos 18 anos, retirou-se aos 38 e tornou-se provavelmente o melhor pai que vimos nos últimos três anos», continuou.

«O Kobe era como um irmão para mim e significa tanto para mim estar aqui neste momento. Com os meus companheiros de equipa quero continuar o legado dele, não só este ano, mas enquanto conseguirmos jogar basquetebol», disse ainda, despedindo-se com: «Nas palavras de Kobe Bryant: 'Mamba out'. Mas nas nossas palavras: 'Não será esquecido'.»