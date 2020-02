No regresso da NBA depois do fim de semana All Star, os Atlanta Hawks foram à American Airlines Arena bater os Miami Heat por 124-129, numa noite em que o protagonista foi Trae Young.

Young marcou 50 pontos no jogo, bateu o seu recorde pessoal e tornou-se o quarto mais jovem de sempre a atingir esta marca, depois de LeBron James, Devin Booker e Brandon Jennings. De recordar que o jogador dos Hawks já tinha chegado aos 49 pontos por duas vezes, mas um lance livre nos segundos finais deu-lhe o novo registo individual.

Os Milwaukee Bucks também venceram e mantiveram o primeiro posto na conferência Este, ao derrotarem os Detroit Pistons por 126-106.

Giannis Antetoukonmpo foi mais uma vez o homem em evidência. O All Star esteve em destaque no ataque, com 33 pontos convertidos, mas não descurou o aspeto defensivo, tendo conseguido 16 ressaltos. Christian Wood foi o melhor nos Pistons, ainda que com menor furor, tendo assinalado 18 pontos e 11 ressaltos.

Noutro encontro da noite, os Brooklyn Nets receberam e foram derrotados pelos Philadelphia 76ers por 104-112, numa noite onde as luzes se focaram em Joel Embiid. O número 21 dos 76ers marcou 39 pontos e conseguiu ganhar 16 ressaltos, naquela que foi a sua melhor exibição da temporada.

Nos outros jogos da noite, os Charlotte Hornets receberam e venceram os Chicago Bulls por 103-93, os Sacramento Kings foram a casa dos Memphis Grizzlies vencer por 125-129 e os Golden State Warriors perderam por 135-105 na visita ao campo dos Houston Rockets.