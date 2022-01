Os 56 pontos de Trae Young, máximo de época até ao momento na fase regular da liga norte-americana de basquetebol (NBA), não chegaram para os Atlanta Hawks, que saíram derrotados pelos Portland Trail Blazers (136-131), na noite de segunda-feira.

Young superou os 51 pontos de Kevin Durant pelos Brooklyn Nets em Detroit, a 12 de dezembro, além de Stephen Curry (Warriors) e Jaylen Brown (Celtics), que já tinham feito jogos com 50 pontos, mas do lado dos Blazers houve uma figura decisiva.

Anfernee Simons, de luto pela morte do avô no domingo, assinou 43 pontos para o máximo de carreira e para terminar com a sequência de quatro derrotas consecutivas da equipa.

Young, além dos 56 pontos, fez ainda 14 assistências e tornou-se o primeiro jogador nos últimos cinco anos (desde 31 de dezembro de 2016), a fazer mais de 50 pontos e mais de 14 assistências num jogo. O último tinha sido James Harden, ainda ao serviço dos Houston Rockets.

Nos outros jogos, Ja Morant voltou a ter uma noite forte e ajudou os Grizzlies a vencerem os Brooklyn Nets (104-118) com 36 pontos.

Nota ainda para Kyle Kuzma (36 pontos, 14 ressaltos e seis assistências) e Bradley Beal (35 pontos, sete ressaltos e oito assistências) na vitória dos Wizards sobre os Hornets (124-121).

Joel Embidd fez um triplo-duplo (31 pontos, 15 ressaltos, dez assistências) na vitória dos Sixers sobre os Rockets, por 133-113.