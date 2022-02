O jogo entre a universidade de Wisconsin e de Michigan terminou da pior maneira. O treinador visitante, Juwan Howard, agrediu um adjunto contrário, depois de as equipas técnicas se terem envolvido numa forte discussão após o final do jogo.

Howard, treinador dos Michigan Wolverines, não gostou nada do desconto de tempo pedido pelo técnico Greg Gard mesmo à beira do fim. Wisconsin vencia por 15 pontos a 10 segundos do fim e o Head Coach dos Badgers pediu um desconto de tempo a 10 segundos do fim do jogo.

A perder por mais de uma dezena de pontos, Juwan Howard ficou visivelmente insatisfeito com Greg Gard e, no final, disse-lhe que se ia lembrar do que ele fizera. A discussão aqueceu, os dos começaram a empurrar-se e quando o adjunto de Wisconsin, Joe Krabbenhoft, se juntou, Howard agrediu-o.

No final do encontro, ambos deram as suas versões, com Howard a argumentar que tentou defender-se pois estava a ser empurrado e Greg Gard a dizer que pediu o desconto de tempo para que a equipa não estivesse debaixo de uma situação de pressão, mesmo com tão pouco para jogar e com uma diferença tão grande no marcador.

O jogo terminou mesmo com os 15 pontos de diferença: Michigan, 63-Wisconsin, 77.