Os números 8 e 24, usados por Kobe Bryant, já não estavam disponíveis para nenhum jogador dos Lakers depois de a equipa os ter retirado em dezembro de 2017 para homenagear o Black Mamba que tinha terminado a carreira um ano antes. Mas agora, após a morte trágica do antigo jogador, há mais equipas e jogadores a retirarem oficial ou oficiosamente os números de Kobe Bryant.

Os Dallas Mavericks fizeram uma homenagem a Kobe Bryant e às outras vítimas do acidente e anunciaram que «o número 24 nunca mais será usado por um jogador da equipa.»

Entretanto, Spencer Dinwiddie, dos Brooklyn Nets, e Terrence Ross, dos Orlando Magic, já pediram à NBA, e tiveram luz verde, para a alteração do número da camisola que vestiam, deixando o número oito, por respeito e homenagem a Kobe Bryant.

Todas as informações e reações à morte de Kobe Bryant

Spencer Dinwiddie vai usar o número 26.

Terrence Ross regressa ao 31, que usou sempre até esta época, altura em que mudou para o oito.

.@TerrenceRoss will be changing his jersey number from 8 back to 31, beginning with Orlando’s game on Saturday, February 1 against Miami at Amway Center. pic.twitter.com/YwP2MeYu20