Os San Antonio Spurs conseguiram, na noite de quinta-feira, a quinta vitória seguida a abrir a época na liga norte-americana de basquetebol (NBA), alcançando o melhor arranque da sua história, com o triunfo sobre os Miami Heat, por 107-101.

O basquetebolista francês Victor Wembanyama voltou a brilhar neste arranque da temporada e conseguiu, frente aos Heat, 27 pontos, 18 ressaltos, seis assistências e cinco roubos de bola. Isto apesar de ter tido uma exibição até pouco conseguida a nível de percentagens de lançamento, com dez lançamentos de campo concretizados em 23 tentados (nove de dois pontos concretizados em 18 tentativas e um triplo em cinco tentativas). Na sua terceira temporada na NBA, porém, o francês está a apresentar as suas melhores médias de sempre, com 30,2 pontos, 14,6 ressaltos e 4,8 desarmes de lançamento por jogo. Bam Adebayo, dos Miami Heat, foi o melhor marcador do jogo, com 31 pontos, além de dez ressaltos e três assistências.

O melhor arranque de sempre volta a dar esperança aos adeptos dos Spurs, cinco vezes campeões da NBA, após três temporadas para esquecer, com um recorde total de 168 derrotas e 78 vitórias. Em 2023, os texanos bateram o recorde negativo de 16 derrotas seguidas, que ultrapassaram no ano seguinte, com 18 desaires, tendo somado pelo menos cinco derrotas seguidas em 11 ocasiões nas últimas três temporadas.

Os Spurs são uma das quatro equipas ainda sem derrotas, tendo a companhia na Conferência Oeste dos campeões Oklahoma City Thunder, que têm seis vitórias. A Este, os Chicago Bulls e os Philadelphia 76ers têm quatro triunfos.

Restantes resultados da noite:

Charlotte Hornets-Orlando Magic, 107-123

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors, 120-110

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards, 127-108